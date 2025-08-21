OMC baut sein digitales Oldtimerarchiv aus

Für den weiteren Ausbau des digitalen Archivs zum Informationserhalt des fahrzeughistorischen Kulturgutes ist dem Oldtimer & Motorrad Club Mering (OMC) kein Weg zu weit. Selbst Motorrad-Tagesreisen werden dabei in Kauf genommen, um das Archiv wachsen zu lassen.

Wer hat das Buch „Reisen ohne Hotel“?

Bei der Enkelin des Verlagsgründers Richard Carl Schmidt, Sabine Kehm, in Alsfeld bestand die Möglichkeit, Unterlagen und Bücher des Verlages in Augenschein zu nehmen. Dabei konnten viele historische Unterlagen gesichtet werden. Unter anderem auch Lernkarten für den Führerschein aus den 1930er-Jahren und Werbeunterlagen für technische Handbücher des Verlages. Zum Bedauern ist die Sammlung des Verlages Richard Carl Schmidt nicht vollständig.

Nicht nur zur Vergrößerung des Archivs ist der kleine Club aus Mering daran interessiert, weitere Werke des Verlages zu finden. Ganz besonders würde sich der OMC darüber freuen, das Buch: „Reisen ohne Hotel“ aus diesem Verlag zu finden. Von dem Buch ist derzeit nur der ehemalige Werbeflyer erhalten. Das Buch stellt für die Verlagsenkelin einen besonderen Bezug dar.

In dem mittlerweile über 4.600 Einträge zählendem Archiv befinden sich inzwischen auch zahlreiche Unterlagen des Motorradzubehör-Herstellers GIVI. Die Firma GIVI hat freundlicherweise Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung in dem stetig anwachsendem Archiv gegeben. Neben der Digitalisierung und Katalogisierung der Unterlagen für das Archiv stellen die zahlreichen und langwierigen Kontaktaufnahmen mit den Urheberrechtsinhabern den Großteil der Archivarbeit dar. In diesem Zusammenhang gilt nochmals der Dank des OMC Mering an alle Urheberrechtsinhaber, welche ihr Einverständnis zur Veröffentlichung erteilt haben. Nach Auskunft des Clubs erfolgte die Freigabe bei der Firma GIVI bereits wenige Stunden nach der ersten Kontaktaufnahme. Auch sind dem Club weiterhin alle Unterlagen zur Aufnahme in das Archiv willkommen, egal in welcher Form.

Spenden für den Erhalt und Ausbau des Fahrzeugarchivs

Der Oldtimer & Motorrad Club Mering finanziert das gemeinnützige und ehrenamtliche Archiv nur durch Spenden. Die wachsende Menge an Informationen erfordert immer wieder eine Aufstockung der entsprechenden Speicherkapazitäten, einschließlich der damit steigenden Kosten. Weitere Informationen: www.omc-mering.de und www.fzg-info-archiv.de, Kontaktaufnahme gerne auch unter Telefon und WhatsApp: 08233/7952590.