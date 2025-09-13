Icon Menü
Oldtimer & Youngtimer-Stammtisch Friedberg besichtigt Oldtimer-Resort Dasing

Friedberg/Dasing

Liebhaber unter sich: Oldtimer-Freunde Friedberg besichtigen Resort in Dasing

Die Oldtimer&Youngtimer-Freunde Friedberg starten nach einer kleinen Sommerpause mit einem Highlight durch: Sie dürfen einen Blick ins Oldtimer-Resort Dasing werfen.
Von Michael Probst
    Betreiber Christian Wolf, Automechaniker Lorenz Winter und Organisator Michael Stegherr begrüßen die Gäste.
    Betreiber Christian Wolf, Automechaniker Lorenz Winter und Organisator Michael Stegherr begrüßen die Gäste. Foto: Michael Probst

    Der Parkplatz vor dem Dasinger Oldtimer-Resort füllt sich mit Autos, viele davon selbst alte Raritäten. Betreiber Christian Wolf bittet die zahlreichen Gäste hinein in die große Halle, die Stellplätze für Oldtimer-Besitzer bietet. Normalerweise ist dieser Ort nur für Nutzer zugänglich, aber heute macht Wolf eine Ausnahme und begrüßt den Oldtimer&Youngtimer-Stammtisch aus Friedberg. An seiner Seite steht der Friedberger Automechaniker Lorenz Wolf, der im Resort eine Zweigstelle seiner Werkstatt betreibt.

