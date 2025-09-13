Liebhaber unter sich: Oldtimer-Freunde Friedberg besichtigen Resort in Dasing

Der Parkplatz vor dem Dasinger Oldtimer-Resort füllt sich mit Autos, viele davon selbst alte Raritäten. Betreiber Christian Wolf bittet die zahlreichen Gäste hinein in die große Halle, die Stellplätze für Oldtimer-Besitzer bietet. Normalerweise ist dieser Ort nur für Nutzer zugänglich, aber heute macht Wolf eine Ausnahme und begrüßt den Oldtimer&Youngtimer-Stammtisch aus Friedberg. An seiner Seite steht der Friedberger Automechaniker Lorenz Wolf, der im Resort eine Zweigstelle seiner Werkstatt betreibt.
Friedberg/Dasing
