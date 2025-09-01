Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Opel Manta A: Junger Eurasburger und das Kultauto aus den 1970er-Jahren

Eurasburg

Kultauto statt Manta-Witze: Warum ein junger Mann für sein Auto aus den Siebzigern schwärmt

Besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer: Matthias Schmitt aus Eurasburg besitzt einen Opel Manta A in der Sport Rallye-Variante. Gekauft hat er ihn schon mit jungen 17 Jahren.
Von Michael Eichhammer
|
    • |
    • |
    • |
    Als Alltagsauto zu schade: Zu besonderen Anlässen fährt Matthias Schmitt aus Eurasburg seinen Opel Manta A, Baujahr 1974.
    Als Alltagsauto zu schade: Zu besonderen Anlässen fährt Matthias Schmitt aus Eurasburg seinen Opel Manta A, Baujahr 1974. Foto: Michael Eichhammer

    Tag für Tag bewunderte Matthias Schmitt als Jugendlicher den roten Opel Manta A, der in einer von Autoschraubern genutzten Halle stand. „Ich fand den Wagen schon immer schick, auch wenn er da halb zugedeckt und verstaubt war“, erinnert sich der junge Mann aus Eurasburg. Verständlich: Die Linienführung des Ur-Mantas erinnert ein wenig an die legendären US-amerikanischen Muscle Cars. Als er erfuhr, dass die Besitzerin sich zum Verkauf entschlossen hatte, investierte der damals 17-jährige Industriemechatroniker seine ersten Ausbildungsgehälter in sein knallrotes Traumauto mit der markanten schwarzen Motorhaube. „Beim Kauf war nicht viel zu tun, als Standschäden zu beseitigen“, berichtet er. Das Auto mit Baujahr 1974 hat der heute 23-Jährige damals „deutlich unter Wert“ ergattert. Als Oldtimer erfährt es nun von Jahr zu Jahr eine Wertsteigerung.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Hans Peter Fuchs

    Schönes Auto, sinnvolles Hobby.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden