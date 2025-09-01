Kultauto statt Manta-Witze: Warum ein junger Mann für sein Auto aus den Siebzigern schwärmt

Tag für Tag bewunderte Matthias Schmitt als Jugendlicher den roten Opel Manta A, der in einer von Autoschraubern genutzten Halle stand. „Ich fand den Wagen schon immer schick, auch wenn er da halb zugedeckt und verstaubt war“, erinnert sich der junge Mann aus Eurasburg. Verständlich: Die Linienführung des Ur-Mantas erinnert ein wenig an die legendären US-amerikanischen Muscle Cars. Als er erfuhr, dass die Besitzerin sich zum Verkauf entschlossen hatte, investierte der damals 17-jährige Industriemechatroniker seine ersten Ausbildungsgehälter in sein knallrotes Traumauto mit der markanten schwarzen Motorhaube. „Beim Kauf war nicht viel zu tun, als Standschäden zu beseitigen“, berichtet er. Das Auto mit Baujahr 1974 hat der heute 23-Jährige damals „deutlich unter Wert“ ergattert. Als Oldtimer erfährt es nun von Jahr zu Jahr eine Wertsteigerung.
Eurasburg
Schönes Auto, sinnvolles Hobby.
