16.000 Euro Schaden bei Unfall in Ottmaring

Auf der Staatsstraße zwischen Ottmaring und Bachern kann ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Schaden ist hoch.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagfrüh in Ottmaring. Gegen 7 Uhr befuhr ein Pkw-Lenker die Staatsstraße zwischen Ottmaring und Bachern. Hier wollte er nach links in einen Feldweg einfahren. Ein dahinter fahrender Mann bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt (AZ)