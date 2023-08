Ottmaring

An einem Tisch: Hier teilen sie nicht nur den Gottesglauben

Plus Seit 1968 leben im Ökumenischen Lebenszentrum in Ottmaring zwei christliche Gemeinschaften wie in einer Stadt zusammen. Die Welt ist oft zu Besuch.

Von Bill Titze

Wenn man so will, gibt es in Ottmaring eine Stadt im Dorf. Da stehen Häuser mit verschiedenen Wohnformen, eine Kapelle sowie ein Zentrum, in dem Veranstaltungen stattfinden können. Während in der (großen) Stadt jedoch oftmals Anonymität vorherrscht, geht es in Ottmaring um Gemeinschaft. "Das Leben zu teilen, das ist ein ganz wichtiges Stichwort bei uns", betont Brigitte Horneber. Sie ist eine der Verantwortlichen beim Ökumenischen Lebenszentrum (ÖLZ) in Ottmaring. Hier leben zwei Religionsgruppen schon seit Jahrzehnten zusammen. Jedoch beileibe nicht abgeschottet.

Beim Besuch in einem der Häuser denk man vielmehr, man sei in Italien. Es riecht nach Olivenöl, aus der Küche sind italienische Sprachfetzen zu hören. Denn dort kocht gerade Valeria mit ihrem Freund Andrea. Sie beide sind zu Besuch in Ottmaring, Valeria sogar schon zum zweiten Mal. Im Rahmen des Projekts "Open City" kommen nämlich Jugendliche ins ÖLZ, um dort im Sommer Deutsch zu lernen und die Gegend zu erkunden. "Mir gefällt einfach sehr gut, wie man hier miteinander umgeht und dass wir trotz des unterschiedlichen Alters zusammen kommen", erklärt die 15-Jährige.

