Bodenständig, regional und faire Preise: So schmeckt es beim SV Ottmaring

Plus Unter den Sportgaststätten der Region verbergen sich echte Geheimtipps - darunter das Lokal des SVO, dessen Wirtsleute für eine herzliche Atmosphäre sorgen.

Nadine und Jan Hunner hatten schon immer einen gemeinsamen Traum: "Gutbürgerliche Gerichte zu bezahlbaren Preisen" soll es in der Gaststätte des SV Ottmaring geben. Dabei verwenden sie ausschließlich regionale Produkte. Als ihr weiteres Erfolgsgeheimnis bezeichnet das Wirtsehepaar seine über 28 Jahre Erfahrung in der Küche, die Liebe zum Beruf und eine herzliche Atmosphäre.

Die Hunners haben das Einmaleins der Qualität und Frische von der Pike auf gelernt: Nadine im Maritim Bremer Ratskeller und ihr Mann im Augsburger Hof. Sie verbinden die traditionellen Gerichte des Sportheims dank ihrer Berufserfahrungen, von der bodenständigen Küche bis hin zur gehobenen Gastronomie, von Bremen bis in die Schweiz.