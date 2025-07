Firmspendung in der Pfarreiengemeinschaft Ottmaring:

Am Samstag, 19. Juli 2025, feierten 34 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Ottmaring ein ganz besonderes Ereignis in ihrem Leben: die Spendung des Firmsakraments durch Domkapitular Msgr. Walter Schmiedel. Unter dem selbstgewählten Leitgedanken "Gemeinsam Gott liebend entgegen" versammelten sich Firmlinge, ihre Familien, Firmpaten sowie zahlreiche Gläubige in der festlich geschmückten Kirche, um gemeinsam diesen bedeutenden Schritt im Glaubensleben zu begehen. Bereits der feierliche Einzug setzte ein starkes Zeichen: Jede und jeder der Firmbewerberinnen und -bewerber brachte eine einzelne Rose mit, die vor dem Altar niedergelegt wurde – als Symbol der Liebe, Hingabe und der Bereitschaft, sich Gott bewusst zuzuwenden. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Cantus-Chor Bachern.

