Kinder basteln für Kinder

Im November trafen sich Kinder der Pfarrei Ottmaring, um gemeinsam mit viel Freude und Engagement weihnachtliche Bastelarbeiten zu gestalten. Diese Werke wurden anschließend im Rahmen eines Familiengottesdienstes verkauft. Der Erlös geht an den Verein Dachskinder. Am Freitag, 13. Dezember, war es endlich so weit: Die Kinder übergaben den Erlös von beeindruckenden 850 Euro an Angela Jerabek, Vorsitzende des Vereins Dachskinder. Der Verein wurde 2017 von Angelika Brunner und Angela Jerabek ins Leben gerufen. Beide Frauen sind erfahrene Kinderkrankenschwestern und begleiteten über viele Jahre Familien mit behinderten oder schwer erkrankten Kindern im Raum Augsburg. Sie erlebten aus nächster Nähe, mit welchen Herausforderungen und Belastungen diese Familien tagtäglich konfrontiert sind. Um ihnen eine dringend benötigte Entlastung zu bieten, entstand die Vision eines besonderen Rückzugsortes: Das Haus Dachsbau. Hier sollen betroffene Familien Raum und Unterstützung finden, um neue Kraft zu schöpfen. Bereits 2014 gründeten Angelika Brunner und Angela Jerabek einen Elternstammtisch, der zu einem wichtigen Anlaufpunkt für betroffene Familien wurde. Drei Jahre später folgte die Gründung des Vereins Dachskinder, um ihre Vision weiter voranzutreiben. Die gesammelten Spenden werden dazu beitragen, den Traum vom Haus Dachsbau weiter zu verwirklichen und damit einen Ort zu schaffen, der Familien in schweren Zeiten unterstützt.

