Leicht verletzt bei Unfall: Autofahrer bringt Radler zu Fall und fährt weiter

Ein Autofahrer übersieht einen Radfahrer und bringt diesen in Ottmaring zu Fall. Der Radler wird leicht verletzt, der Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt.

Am Sonntag kam es um 17 Uhr auf der Pfarrer-Fieg-Straße in Ottmaring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer wollte in die Kissinger Straße abbiegen. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer wurde hierbei laut Polizei von einem Pkw, welcher aus der Kissinger Straße abbiegen wollte, erfasst.

Der Radfahrer wurde dadurch leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Unfallbeteiligten entfernte sich die Unfallverursacherin, ohne Austausch der Personalien, unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)