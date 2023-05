Ottmaring

vor 48 Min.

Ökumenisches Lebenszentrum nimmt Flüchtlinge auf

Plus Der Landkreis lädt in Ottmaring kurzfristig zur Informationsveranstaltung über eine geplante Unterkunft für Asylbewerber ein. Der Plakat-Text ist aber missverständlich.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Im Ökumenischen Lebenszentrum in Ottmaring sind die Türen für andere Menschen stets geöffnet. Darum gab es kein langes Zaudern und Überlegen, als sich im vergangenen Herbst die Schlagzeilen über steigende Asylbewerberzahlen häuften. Die Fokolarbewegung ging auf den Landkreis Aichach-Friedberg zu und bot Quartier für Geflüchtete an. Was genau beabsichtigt ist, soll den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils am Mittwoch bei einem Infoabend vorgestellt werden.

Eigentümer des Ökumenischen Lebenszentrums (ÖLZ) ist die Fokolarbewegung. In Wohngemeinschaften, als Familie oder Einzelpersonen leben dort rund 80 Menschen. Und die sollen auch bleiben. Anders als auf den Einladungsplakaten formuliert, wird nicht das Lebenszentrum zu einer Flüchtlingsunterkunft umgewandelt, sondern nur die beiden Bettenhäuser, die ebenso wie der Tagungsbereich geschlossen sind. Corona und der allgemeine Personalmangel setzten dem Hotelbetrieb ein Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen