Ottmaringer Kinder haben das Schulfach Nachhaltigkeit

An der Johann-Peter-Ring-Grundschule in Ottmaring dreht sich beim Projekttag alles um die Umwelt. Warum ein Umdenken notwendig ist.

Bei einem Projekttag unter dem Thema "Wach auf - für dich, für uns und die Umwelt!" wurden den Kindern der Johann-Peter-Ring-Grundschule Ottmaring wichtige Informationen zu Umweltthemen vermittelt.

Insgesamt gab es am Vormittag 18 verschiedene Workshops. Neben zwei Imkergruppen konnten sich die Mädchen und Buben mit "Vögel in deiner Umgebung", dem "Lebensraum Wald" oder die richtige Mülltrennung beschäftigen. Das Basteln von Samenpapieren, die Herstellung von Zahnpasta, das Schöpfen von Papier und eine Pflanzenrallye rundeten das Angebot ab.

Ottmaringer Schulkinder erlaufen 6000 Euro

Am Nachmittag fand für alle Schulkinder noch ein Sponsorenlauf für die Organisation "Kinder laufen für Kinder" statt. Das eingenommene Geld, immerhin bereits 6000 Euro, wird für ein Projekt für Bildung in Südafrika und zugunsten der Menschen in der Ukraine gespendet. Anschließend zeigten die Kinder ihren Eltern stolz die Basteleien aus den Workshops. Der Elternbeirat organisierte einen Bücher- und Spieleflohmarkt, der gerne angenommen wurde, und bot Kaffee und Kuchen an.

Die Kinder stellen auch in Zukunft weiterhin im Rahmen der Schülerkonferenz ihre eigenen Wünsche zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit vor und gestalten in Ottmaring das Thema intensiv mit. In den Klassen werden diese Themen aufgegriffen und immer wieder besprochen.

Ottmaring ist Umweltschule in Europa

"Die Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind uns in der Grundschule Ottmaring sehr wichtig, wir sind seit 2020 Umweltschule in Europa", sagt Schulleiterin Alexandra Gregor. Bildung für nachhaltige Entwicklung stehe für eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. "Die Bedeutung dessen müssen wir alle jetzt gerade schmerzlich erfahren. Ein Umdenken erfolgt jetzt, weil es schlicht notwendig ist", so Gregor. (AZ)