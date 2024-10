SV Ottmaring wird Stadtmeister Friedberg 2024 im Stockschießen

Am Samstag, 5. Oktober, fand die Stadtmeisterschaft Friedberg 2024 im Mannschaftsspiel und Einzelzielschießen im Stockschießen auf der neuen Pflasteranlage beim SV Ottmaring statt. Insgesamt traten sieben Mannschaften an, darunter vier Teams vom SV Ottmaring und drei Mannschaften vom EC Friedberg. Das Turnier wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen, was für spannende und packende Spiele sorgte. Besonders hervorzuheben ist, dass ein Team vom EC Friedberg mit einem beeindruckenden Durchschnittsalter von über 87,5 Jahren an den Start ging. Dies zeigt eindrucksvoll, dass der Sport nicht nur von jungen Menschen, sondern auch bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann. Nach sechs spannenden Spielrunden stand der neue Stadtmeister Friedberg 2024 fest. Der SV Ottmaring 1, bestehend aus den Schützen Johann Hecher, Peter Fendt, Helmut Kumpfmüller und Herbert Zeller, sicherte sich den ersten Platz und damit den Titel des Stadtmeisters 2024. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft des EC Friedberg 1 mit den Schützen Alfred Gerum, Alexander von Pfroff, Jürgen Baur und Jürgen Lang. Den dritten Platz auf dem Treppchen eroberte sich der SV Ottmaring 4, bestehend aus Tobias Olesch, Josef Wolf, Reinhard Schmieder und Stefan Sönnichsen. Im Einzelzielschießen konnten ebenfalls herausragende Leistungen beobachtet werden. Bei den Damen sicherte sich Franziska Graf vom SV Ottmaring mit 114 Punkten den Titel. Bei den Herren über 60 Jahre triumphierte Ernst Stoiber vom EC Friedberg mit 102 Punkten. Den Titel bei den Herren holte sich Volker Eglauer vom SV Ottmaring mit fantastischen 151 Punkten. Die Stadtmeisterschaft 2024 war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr die Begeisterung und den Zusammenhalt der Stockschützen der Stadt Friedberg. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und insbesondere an die neuen Stadtmeister.

