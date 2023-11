"Tolldreiste Brüder" bei der Theatergruppe Ottmaring

Um den Jahreswechsel gibt es wieder ein lustiges Stückerl zu sehen. Jetzt beginnt der Kartenvorverkauf.

Vom 27. Dezember steht die Theatergruppe Ottmaring wieder auf der Bühne. Seit September wird dafür schon fleißig organisiert und geprobt. Dieses Jahr soll es erneut ein lustiges Stückerl sein. Mit den "Tolldreisten Brüdern" von Beate Irmisch hat sich Benedikt Gerstmaier als Spielleitung für eine Komödie in drei Akten entschieden:

Es kann schon recht ungemütlich werden, wenn es nachts noch eisig ist und man mal wieder keine geeignete Scheune oder sonstige Unterkunft findet. So sind die beiden Tippelbrüder Wolfgang, genannt Wolle, und Karl-Heinz, genannt Kalle, mal wieder auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplätzchen für die Nacht und landen prompt auf dem Hof vom alten Onkel Batschi. Dort finden sie eine Überraschung vor. Mit einem Abschiedsbrief an seine liebe Verwandtschaft liegt Batschi tot in der Küche.

Theatergruppe Ottmaring zeigt Komödie in drei Akten

Wolle und Kalle können aber nicht mehr schnell das Weite suchen, denn schon naht die rachsüchtige und geldgierige Verwandtschaft. Da alle den gleichen Abschiedsbrief erhalten haben, sind die Herrschaften natürlich überzeugt, bald schon ein beträchtliches Sümmchen samt Hof erben zu können. Aber der Schock folgt auf dem Fuße. Karl-Heinz, der im gleichen Alter wie Onkel Batschi ist und ihm auch noch gleicht, wie ein Ei dem Anderen, tritt unbeabsichtigt in dessen Fußstapfen.

Aber so einfach ist die Sache nicht, ein Double zu spielen, das man nie zuvor gesehen oder geschweige denn, gekannt hat. Und die aufkeimende Idee, sich halt ein wenig tappig zu stellen, lässt so manche Nichte und Neffen auf den Gedanken kommen, den Ollen mal kurzerhand entmündigen zu lassen. Wird dies der geldgierigen Verwandtschaft gelingen? Und wie kann es nur sein, dass es so viel Ähnlichkeit gibt?

Termine und Tickets bei der Theatergruppe Ottmaring

Die Spielzeiten finden wie gewohnt vom 27. bis 31. Dezember sowie am 2. und 3. Januar jeweils um 19.30 Uhr statt. Gespielt wird wieder in der Turnhalle der Johann-Peter-Ring-Volksschule. Karten gibt es von Montag, 27. November, bis Samstag, 16. Dezember. Diese sind bei den Vorverkaufsstellen Optik Brandmair in Friedberg, Telefon 0821/606180, bei der Raiffeisenbank in Rederzhausen oder online unter www.theatergruppe-ottmaring.de erhältlich. Der telefonische Verkauf beginnt am Montag, 18. Dezember, von Montag bis Freitag und an den Spieltagen jeweils von 17: bis 20 Uhr unter 0176/99103074. (AZ)