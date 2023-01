Winterzauber bei Frühlingstemperaturen

SVO bietet seinen Mitgliedern und Freunden ein geselliges Beisammensein bis in die Abendstunden.

Nach zwei Jahren Pause während der Corona-Pandemie veranstaltete der SV Ottmaring seinen „Winterzauber“ in der bereits elften Auflage. Am Nachmittag herrschten zu Beginn noch strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Wohl auch aus diesem Grund fanden viele Vereinsmitglieder, Gäste und Freunde des SVO ihren Weg an das Sportgelände am Paardurchbruch. An den geschmückten Ständen fand jeder das passende Getränk und Essen. In den Abendstunden herrschte reges Treiben auf dem SVO-Gelände.

Ob Glühwein oder heißer Chardonnay, Amaretto oder Schnaps, warmer Kinderpunsch, heißer Himbi oder Apfelpunsch sowie kaltes Bier… die Auswahl an Getränken war groß und einfallsreich. Zu Essen wurden nicht nur Bratwurst- und Steaksemmel, sondern auch Krautschupfnudeln sowie süße und deftige Waffeln angeboten. Kinder konnten auch selber ihr Stockbrot am Lagerfeuer grillen.

Die vielen Besucher des Winterzaubers ließen es sich schmecken und verbrachten schöne Stunden beim SVO. Endlich durfte man sich wieder zwanglos ohne Mindestabstand oder Maske miteinander unterhalten. Diese wieder gewonnene Freiheit in unserer Gesellschaft merkte man bereits bei den Vorbereitungen und führte zu einem launigen Abend am Lagerfeuer und zwischen den Verkaufsbuden. Der Besuch der Sternsinger mit musikalischer Umrahmung einer Bläsergruppe rundete den tollen Tag ab. (AZ)