Unbekannte brechen Baustellenfahrzeuge auf und stehlen Diesel

Eine unbekannte Person bricht in Ottoried zwei Baumaschinen auf. Dabei hat sie es auf etwas ganz Bestimmtes abgesehen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zu einem Diebstahl von Diesel kam es in einer Kiesgrube in Ottoried. Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 23. August, 16 Uhr, und Dienstag, 29. August, 6 Uhr. In der Kiesgrube waren zwei Baumaschinen einer Firma aus Dachau abgestellt. Die Täter oder Täterinnen entnahmen aus diesen insgesamt rund 300 Liter Diesel.

Hierfür brachen sie die Tankdeckel der Fahrzeuge auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)