Langjähriger Einsatz für die Kirche in Paar

Vier Ehrenamtliche der Pfarrei St. Johannes Baptist nehmen Abschied.

Vier Ehrenamtliche der Pfarrei St. Johannes Baptist in Paar verabschiedete Pfarrer Martin Schnirch. Er ging in seinen Dankesworten insbesondere auf das jahrelange Wirken von Kirchenpfleger Dieter Nießner ein und überreichte ihm hierfür eine Urkunde. Ebenfalls lobte er die scheidenden Pfarrgemeinderätinnen der letzten Wahlperiode, Inge Engelmann, Elisabeth Krämer und Maria Naßl, für ihren Einsatz. Gerade in der heutigen Zeit sei es keine Selbstverständlichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Helga Weichenrieder bedankte sich bei allen für das Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieter Nießner war seit 1978 mit wenigen Unterbrechungen bis 2013 im Pfarrgemeinderat tätig. Seit 2011 bis zum 31. Juli 2022 war er dann als Kirchenpfleger der Pfarrei im Einsatz und über mehrere Wahlperioden im Pastoralrat der Pfarreiengemeinschaft Ottmaring maßgeblich engagiert. "Gerade das Amt des Kirchenpflegers erforderte sehr viel Einsatz, Hintergrundwissen und ein gutes Netzwerk", so Pfarrer Schnirch. Dies alles habe Nießner insbesondere bei seinem Herzensprojekt, dem Umbau des Altarraums, gezeigt. (AZ)