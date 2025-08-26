Papiertheater in Mering zeigt Neuinszenierung der „Zauberflöte“

Mit der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ eröffneten Benno Mitschka und Christine Schenk vor elf Jahren, im September 2014, ihr kleines Opernhaus in Mering. Seither haben dort mehrere Tausend begeisterte Zuschauer „Die Zauberflöte“ in mehreren Hundert Aufführungen gesehen. Es war und ist die beliebteste Oper im Repertoire des Figurentheaters. Im Laufe der Jahre haben die Multum-in-Parvo-Macher ihr Opernhaus stetig weiterentwickelt und mit ihm auch immer wieder ihre „Zauberflöte“: Mit dem Umzug auf die große Bühne wurden auch die Königin der Nacht und ihre Mitstreiter größer, die Lichtanlage wurde ausgebaut, neuer Animationen und Effekte integriert.

Nun war für den künstlerischen Leiter Benno Mitschka die Zeit gekommen, sich an eine Neuinszenierung des Opernklassikers zu wagen. „Ich bin schon von klein auf sehr technikbegeistert und habe die neuesten Entwicklungen wie ein Schwamm aufgesogen“, sagt Mitschka. „Wir befinden uns diesbezüglich in einer sehr spannenden Zeit und ich wollte mich deshalb der Herausforderung stellen, diese neuen Möglichkeiten für unsere Miniaturbühne nutzbar zu machen“, so der Theatermann. Dabei geht es ihm nicht um Technik um der Technik willen. Diese soll immer der Geschichte dienen, die dem jeweiligen Opern-Libretto zugrunde liegt.

„Die Zauberflöte“ in Mering: Premiere am 30. August

Um beispielsweise die Mächtigkeit Sarastros zu zeigen, lässt er diesen bei seinem großen Einzug auf einem prächtigen, von vier Löwen gezogenen, Streitwagen die Bühne betreten und in deren Mitte von diesem Wagen majestätisch herabsteigen. Volk und Priester erweisen ihm die Ehre. Hinter diesem pompösen Auftritt steckt eine auf die Sekunde genau getimte Logistik der Figurenführung, die hinter der Bühne höchste Konzentration erfordert. Auch die Raumwirkung ist spektakulärer als zuvor. Die Figuren scheinen von überall her zu erscheinen: Die drei Knaben kommen von oben im Ballon angeflogen, die Königin der Nacht taucht plötzlich aus der Versenkung auf, in die Pamina vor wenigen Minuten noch verschwunden ist.

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann die neue Zauberflöte in Mering ab dem 30. August sehen. Karten können telefonisch reserviert werden unter 08233/79 50 895 oder 0176/502 877 13 oder per E-Mail unter kartenreservierung@papiertheater.net.

Termine:

Samstag, 30. August, um 19 Uhr

Sonntag, 31. August, um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Sonntag, 7. August, um 11 Uhr (mit Mittagsbuffet)

Freitag, 12. Dezember, um 19 Uhr

Samstag, 13. Dezember, um 19 Uhr

Sonntag, 14. Dezember, um 14.30 Uhr (mit British Afternoon Tea)