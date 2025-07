Mering sagt Ja zum Parkraumkonzept

Ein Parkraumkonzept als Bedingung für staatliche Förderung von Stellplätzen wird ebenfalls über die Städtebauförderung mit 60 Prozent gefördert. Das teilte die Regierung von Schwaben der Marktgemeinde Mering bereits mit. Die erforderlichen Maßnahmen können dann ebenfalls finanziell unterstützt werden. In der jüngsten Sitzung beauftragte der Marktgemeinderat die Verwaltung einstimmig, die notwendigen Schritte zur Durchführung der Vergabe und zur Beantragung der Fördermittel in die Wege zu leiten.

Konzept ist für Mering eine Chance

Vorbehaltlich der Zustimmung der Regierung von Schwaben solle eine zeitnahe Beauftragung erfolgen. Bürgermeister Florian Mayer erläuterte, dass Stellplätze normalerweise nicht gefördert werden. Mithilfe einer professionellen Bedarfsermittlung seien nicht nur zusätzliche Stellplätze förderfähig, sondern auch solche, die durch Verlagerung - zum Beispiel in ein Parkdeck - die Aufenthaltsqualität verbessern. Für Mering sei dies eine Chance, die Situation sowohl für die Öffentlichkeit als auch für weitere Nutzungen wie Rathaus und die naheliegenden Veranstaltungsorte (Mehrzweckhalle, Papst-Johannes-Haus, Lippgarten) und die Luitpoldschule zu verbessern.

Bedarfsprognose wird für Mering erstellt

Durch Erhebungen vor Ort kann so fundiert untersucht werden, ob ein Bedarf an zusätzlichen öffentlichen Stellplätzen besteht und dieser kann quantifiziert werden. Es soll eine Bedarfsprognose erstellt werden, die auch die künftig notwendigen Stellplätze beinhalten wird. Im Rahmen des Parkraumkonzepts werden auf dieser Datengrundlage in einem größeren Umgriff Vorschläge erarbeitet, welche kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen geeignet sind, diesen Bedarf in Einklang mit laufenden städtebaulichen Planungen zu decken. Hierzu steht auch die Schaffung einer Parkpalette an der Luitpold-/ Marienstraße oder der Bau einer Tiefgarage oder eines Parkdecks bei einem Abriss und Ersatz des heutigen Rathauses zur Diskussion. Das Parkraumkonzept kann eine Grundlage für weitere wichtige Entscheidungen des Marktgemeinderats darstellen. Darüber hinaus sollen in dem Konzept auch Maßnahmen zum Management der ortszentrumsnahen alternativen Parkmöglichkeiten, von denen das Zentrum schnell zu Fuß erreichbar ist, eine wichtige Rolle spielen.

Wolfgang Bachmeir (SPD) erkundigte sich, ob die Förderung auch möglich sei, wenn das Konzept als Ergebnis 100 Parkplätze sage, aber die Gemeinde nur 20 Parkplätze realisieren könne. Bürgermeister Florian Mayer bejahte diese Frage. Georg Resch (CSU) meldete sich danach zu Wort und versprach, obwohl er bei der letzten Sitzung noch nicht von einem Konzept überzeugt war, seine Zustimmung unter der Voraussetzung, dass der Markt Mering auch wirklich eine Förderung bekäme. Der mit 23:0 Stimmen einstimmige Beschluss, eine Ausschreibung zur Erstellung eines Parkraumkonzepts zu veranlassen, wird dem Büro Dragomir vom Bürgermeister so schnell wie möglich mitgeteilt. Mit ersten Ergebnissen ist allerdings erst frühestens Endes des Jahres zu rechnen.