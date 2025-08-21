Paula Haubrich feiert 90. Geburtstag

Nach zwei 100. Geburtstagen in kurzer Zeit durfte Bürgermeister Florian Mayer mal wieder einer bekannten Meringer Persönlichkeit zum 90. Jubeltag gratulieren.

Mit 90 Jahren noch digital unterwegs

Das Meringer Gemeindeoberhaupt beglückwünschte neben zahlreichen anderen Gratulanten aus Politik, Kirche und der Familie Paula Haubrich zum 90. Geburtstag. Bewundernswert findet Mayer die Kraft und Ausdauer über welche die Jubilarin mit 90 Jahren immer noch verfügt, denn sie absolviert noch immer regelmäßig ein gewisses Sportprogramm, zuletzt nutzte die auch die Möglichkeit digitaler Programme über den Turnverein. Sportlich und digital mit 90, wer kann so etwas schon von sich behaupten?

Alle verstehen sich gut miteinander

Vielleicht liegt das auch an der vielfältigen Familie, meint der Bürgermeister, denn bei Haubrichs sind einige politisch aktiv. Schwiegersohn Georg Egenhofer ist bei CSU und im Steindorfer Gemeinderat aktiv. Ebenfalls verwandt ist Paula Haubrich mit Christina Haubrich, der ehemaligen Landtagsabgeordneten von Bündnis 90/die Grünen. Und wie soll es anders sein, alle verstehen sich gut miteinander, woran Paula Haubrich sicher ihren Anteil hat. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!