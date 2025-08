Abschluss an der Pflegeschule Mering – 33 neue Fachkräfte starten ins Berufsleben

Die Pflegeschule Mering verabschiedete zum Ende des Ausbildungsjahres 2025 insgesamt 33 Absolvent:innen aus 14 Nationen, die ihre dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erfolgreich abgeschlossen haben. Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung erhielten alle Absolventinnen und Absolventen ihr Abschlusszeugnis – verbunden mit großem Applaus.

Landrat und Bürgermeister loben die Absolventen

Die vier Jahrgangsbesten der Abschlussprüfungen sind Kristina Breitsameter, Luisa Marie Maurer, Antonie Zeitlmeir und Nanine Jennifer Laier, die ihre Prüfung mit einer Note besser als 1,5 bestanden haben. Weitere acht Absolventinnen und Absolventen konnten sich über einen Notenschnitt von 1,33 oder besser im Abschlusszeugnis freuen.

Zu den Gästen der Abschlussfeier zählten auch Landrat Klaus Metzger und der Meringer Bürgermeister Florian Mayer. Beide betonten in ihren Ansprachen die gesellschaftliche Bedeutung des Pflegeberufs. „Pflege ist ein Beruf, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht“, so Bürgermeister Mayer. „Gerade die Verbindung von Theorie und Praxis ist entscheidend für die Qualität der Ausbildung – und für die Zukunft der Pflege.“ Landrat Metzger wünschte den Absolvent:innen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich alles Gute: „Ich hoffe, dass Ihnen auf Ihrem weiteren Weg Menschen begegnen, die Sie fördern, begleiten und Ihnen Mut machen.“

So startet die Pflegeschule Mering ins neue Schuljahr

Seit 2020 bietet die Pflegeschule Mering die Ausbildung nach dem generalistischen Modell an. Der theoretische und fachpraktische Unterricht erfolgt an der Berufsfachschule, die praktische Ausbildung in über 119 Kooperationsbetrieben – darunter Einrichtungen der stationären und ambulanten Altenhilfe sowie in Kliniken oder Kinderkliniken wie den Kliniken an der Paar.

Die hohe Qualität der Ausbildung zeigt sich nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in der Nachfrage: Für das kommende Schuljahr gingen hunderte Bewerbungen ein. Schulleiter Dietmar Köpernik und seine Lehrkräfte freuen sich auf den Start im September 2025: Über 160 Auszubildende werden dann insgesamt an der Pflegeschule Mering in sechs Klassen ausgebildet.