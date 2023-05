Pöttmes

In Pöttmes lassen sich viele junge Menschen typisieren

Plus Bei zwei Aktionen für die Knochenmarkspenderdatei helfen in Pöttmes 55 junge Menschen und 46 Fußballer von den Gastmannschaften des TSV bei der Suche nach Spendern mit.

Von Inge von Wenczowski

Gleich an zwei Tagen gab es in Pöttmes die Gelegenheit, sich für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) typisieren zu lassen. Eine davon am Freitag bei der Ehrenamtsmesse in der Grund- und Mittelschule und eine weitere am Sonntag im TSV- Heim. Erfreulich viele junge Menschen ab 17 Jahren ließen sich dort aufnehmen. "Dieses Wochenende war richtig gut!", waren die erleichterten Worte von Brigitte Lehenberger, seit 20 Jahren ehrenamtliche Initiatorin der DKMS.

Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, so vielen Menschen wie möglich eine Chance auf ein zweites Leben durch eine Stammzellenspende zu schenken. Gerade unter jungen Leuten ist die Trefferquote für einen "genetischen Zwilling" besonders hoch. Zwei von 100 registrierten potenziellen Spendern oder Spenderinnen sind passend, um einer erkrankten Person helfen zu können.

