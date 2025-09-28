Icon Menü
Polizei: Autofahrer prallt gegen Vorfahrt-achten-Schild an der Straße von Königsbrunn nach Mering

Mering

Autofahrer prallt gegen Vorfahrt-achten-Schild

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall auf der Straße von Königsbrunn nach Mering.
    Ein Autofahrer hat bei Mering ein Vorfahrt-achten-Schild beschädigt.
    Ein Autofahrer hat bei Mering ein Vorfahrt-achten-Schild beschädigt. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Die Polizei sucht nun Zeugen für einen Unfall auf der Staatsstraße von Königsbrunn nach Mering, der sich am 19. September ereignet hat. Gegen 15 Uhr kollidierte ein Autofahrer an der Abzweigung zur Bundesstraße mit dem Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, fuhr dann aber einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

