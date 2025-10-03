Schock in Friedberg nach Angriff an Schule: „Dass so etwas hier passiert!“

Von der Schülerin bis zum Bürgermeister steht Friedberg unter Schock, nachdem ein 15-Jähriger am Donnerstagmorgen zwei 14-jähriger Schüler mit dem Hammer angegriffen und verletzt hat. Bürgermeister Roland Eichmann sagt: „Ich bin geschockt von diesem brutalen Angriff. Es ist für mich beklemmend, dass der Pausenhof einer städtischen Schule für einen unserer Schüler ein so gefährlicher Ort geworden ist.“ Er lobt die Polizei für ihren schnellen Einsatz – und auch die Mittelschule und Grundschule für die umsichtige Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Wie reagieren andere Menschen in der 30.000-Einwohner-Stadt, in der jeder jemanden kennt, der an die Schule geht, dort Kinder hat – oder sogar Verbindungen zu einem der Opfer hat?
Friedberg
Mit Schuld an diesen Gewaltausbrüchen ist auch unser lasches Jugendstrafrecht. Ich finde es in Ordnung wenn man mit Jugendlichen Nachsicht hat, wenn sie Sachbeschädigung machen oder einen Ladendiebstahl begehen. Doch auch für Körperverletzung und Totschlag gibt es vor Gericht großzügige Strafrabatte, die keine echte Abschreckung sind sondern den Rechtsstaat in den Augen der jungen Täter schwach und hilflos erscheinen lassen.
Schauen Sie mal über den Teich in die US von A. Dort droht sogar die Todesstrafe, aber just in diesem Moment fliegt irgendwo kiloweise Blei. Im Tatmoment denkt kein Täter an die Folgen. Außerdem gibt es das Jugendstrafrecht und ich glaube kaum das Sie bei allen Verhandlungen dabei waren...
Von einem unbewussten Tatmoment kann man wohl kaum sprechen, wenn jemand einen Hammer in die Schule mitbringt. Ja leider gibt es dieses lasche Jugendstrafrecht, das die Interessen des Täters weit über die der Opfer und der Öffentlichkeit stellt. Ob jetzt Blei, Messer oder Hämmer fliegen, macht wohl kaum einen Unterschied. Der Hammerwerfer bekommt eine leichte Strafe und darf in einer neuen Schule mit ahnungslosen Menschen so weitermachen, als ob nie jemals etwas geschehen wäre.
