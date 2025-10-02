Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Polizei-Einsatz in Friedberg: Hammerangriff auf Schüler schockiert Menschen in Friedberg

Friedberg

Schock in Friedberg nach Angriff an Schule: „Dass so etwas hier passiert!“

Ob in Geschäften oder in der Bäckerei: Der Großeinsatz der Polizei an der Mittelschule ist das Tagesgespräch in Friedberg. Manche sind geschockt, andere bleiben gefasst.
Von Claudia Bammer und Ute Krogull
    • |
    • |
    • |
    In der Aichacher Straße ist für Fahrzeuge kein Durchkommen. Die Polizei hat abgesperrt.
    In der Aichacher Straße ist für Fahrzeuge kein Durchkommen. Die Polizei hat abgesperrt. Foto: Claudia Bammer

    Von der Schülerin bis zum Bürgermeister steht Friedberg unter Schock, nachdem ein 15-Jähriger am Donnerstagmorgen zwei 14-jähriger Schüler mit dem Hammer angegriffen und verletzt hat. Bürgermeister Roland Eichmann sagt: „Ich bin geschockt von diesem brutalen Angriff. Es ist für mich beklemmend, dass der Pausenhof einer städtischen Schule für einen unserer Schüler ein so gefährlicher Ort geworden ist.“ Er lobt die Polizei für ihren schnellen Einsatz – und auch die Mittelschule und Grundschule für die umsichtige Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Wie reagieren andere Menschen in der 30.000-Einwohner-Stadt, in der jeder jemanden kennt, der an die Schule geht, dort Kinder hat – oder sogar Verbindungen zu einem der Opfer hat?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden