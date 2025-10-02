Schock in Friedberg nach Angriff an Schule: „Dass so etwas hier passiert!“

Von der Schülerin bis zum Bürgermeister steht Friedberg unter Schock, nachdem ein 15-Jähriger am Donnerstagmorgen zwei 14-jähriger Schüler mit dem Hammer angegriffen und verletzt hat. Bürgermeister Roland Eichmann sagt: „Ich bin geschockt von diesem brutalen Angriff. Es ist für mich beklemmend, dass der Pausenhof einer städtischen Schule für einen unserer Schüler ein so gefährlicher Ort geworden ist.“ Er lobt die Polizei für ihren schnellen Einsatz – und auch die Mittelschule und Grundschule für die umsichtige Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Wie reagieren andere Menschen in der 30.000-Einwohner-Stadt, in der jeder jemanden kennt, der an die Schule geht, dort Kinder hat – oder sogar Verbindungen zu einem der Opfer hat?
Friedberg
