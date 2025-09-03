Polizei findet über ein halbes Kilo Cannabis in einem Keller in Friedberg

Am Dienstagmorgen hat die Polizei im Keller eines 39-Jährigen 14 Cannabis-Pflanzen, mehr als ein halbes Kilo Cannabis, acht Haschisch-Kekse und diverse Drogen-Utensilien gefunden. Die Freiwillige Feuerwehr wurde nach Angaben der Polizei gegen 10.55 Uhr wegen einer Rauchwolke, die aus dem Keller in der Anton-Platner-Straße emporstieg, alarmiert. Vor Ort stellten die Feuerwehr und die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg fest, dass es die Belüftungsanlage der Cannabis-Pflanzen war, die Feuer gefangen hatte. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Den Eigentümer erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Cannabisgesetz. (AZ)
Friedberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden