Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 17.30 bis 20.15 Uhr an einem in der Altdorfstraße in Friedberg geparkten Pkw Porsche der linke Außenspiegel abgetreten. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)

