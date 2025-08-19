Icon Menü
Polizei hindert in Derching betrunkenen Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt

Friedberg

Polizei verhindert die Weiterfahrt eines betrunkenen Lkw-Fahrers

Durch die Kontrolle eines auffälligen Lkw-Fahrers verhinderte die Polizei im Friedberger Stadtteil Derching, dass dieser sein Fahrzeug betrunken steuert.
    Durch die Kontrolle eines auffälligen LKW-Fahrers verhinderte die Polizei Friedberg, dass dieser sein Fahrzeug betrunken steuert.
    Durch die Kontrolle eines auffälligen LKW-Fahrers verhinderte die Polizei Friedberg, dass dieser sein Fahrzeug betrunken steuert. Foto: Sabine Posselt (Symbolbild)

    Die Polizei Friedberg hat durch die Kontrolle eines LKW-Fahrers verhindert, dass dieser sein Fahrzeug betrunken fährt. Am Montag gegen 19.16 Uhr war laut Polizeibericht einer Streife an einer Tankstelle im Friedberger Stadtteil Derching aufgefallen, wie ein Mann in seine Zugmaschine steigen wollte. Es stellte sich heraus, dass dieser stark nach Alkohol roch und nicht einmal mehr zu einem Alkoholtest über ein Blasröhrchen in der Lage war. Ihm wurde daher von den Polizeikräften untersagt, seinen LKW weiterzufahren. (AZ)

