Holzdiebstahl: Unbekannter fällt drei Bäume

Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt wegen Holzdiebstahls: Ein Unbekannter muss im vergangenen Januar, im März und im Juni in einem Waldstück südlich von Hinterheimat unberechtigt jeweils einen Baum gefällt haben. Danach muss der Täter den Baum vor Ort entastet und mitgenommen haben. Das Waldstück grenzt direkt an den südlichen Ortsrand von Hinterheimat an. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel.: 0821/323-1710. (AZ)

