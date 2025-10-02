Zwei 14-Jährige mit Hammer attackiert – Großeinsatz an der Mittelschule Friedberg

Einen Polizeigroßeinsatz gab es am Donnerstagmorgen an der Mittelschule Friedberg. Kurz vor Schulbeginn gegen 8 Uhr soll dort ein 15-jähriger früherer Schüler zwei 14-Jährige mit einem Hammer angegriffen und verletzt haben. Er wurde kurz darauf von Polizisten festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Seine beiden Opfer sind im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung. Ein Junge erlitt eine Kopfverletzung. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Ein zwischenzeitlich alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Hammerattacke an Friedberger Schule: Die Bilder von Tatort und Einsatz Icon Galerie 21 Bilder Am Donnerstagmorgen greift ein 15-Jähriger zwei Schüler an der Mittelschule Friedberg an.

Bei dem 15-Jährigen mutmaßlichem Täter wurden noch weitere gefährliche Gegenstände gefunden, nämlich Messer sowie Softair-Waffen. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Zum Hintergrund des Jugendendlichen, einem möglichen Motiv sowie einer etwaigen Verbindung zu den beiden Opfern gab es bislang keine Angaben. Es laufen Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg.

In Friedberg kursierten vor allem vormittags zahlreiche Gerüchte bis hin zu einem Schusswechsel. Auch hieß es, der Täter sei Ausländer. Das ist nicht so. Der 15-jährige Tatverdächtige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die beiden 14-jährigen Schüler haben die irakische bzw. die deutsch-kosovarische Staatsangehörigkeit.

Großeinsatz der Polizei an der Mittelschule Friedberg: Nachmittags ist der Pausenhof, der Tatort war, nicht mehr gesperrt. Die Polizei ist aber weiter präsent. Foto: Ute Krogull

Mittelschule Friedberg: 15-Jähriger flieht nach Hammerattacke

Wie die Polizei meldet, wollte der Tatverdächtige fliehen und wurde bereits kurz nach der Alarmierung in der Nähe der Mittelschule festgenommen. Am Nachmittag bestätigte die Polizei Informationen unserer Redaktion, wonach der 15-Jährige in der Tiefgarage Ost nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt festgenommen wurde. Die Tat selber hatte sich, wie ebenfalls bestätigt wurde, im Pausenhof der Mittelschule im Bereich der Tischtennisplatten ereignet. Ein Verletzter floh nach der Attacke in Richtung der Grundschule, wo die Kinder gerade zur Schule kamen.

Polizeieinsatz in Friedberg: Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Gegen 11.20 Uhr hatte Markus Trieb, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, vor Ort auf dem Lehrerparkplatz eine kurze Pressekonferenz gegeben, in der er den Ablauf schilderte und erläuterte, wie Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der Grundschule, die daneben liegt, betreut werden. Zudem erklärte er, warum die Polizei mit einem Großaufgebot der örtlichen Inspektion, des Präsidiums sowie der Bereitschaftspolizei anrückte. Straßen waren rund um die Schule mit Einsatzfahrzeugen gesperrt. Beamtinnen und Beamte waren an Zugangswegen postiert.

„In solchen Fällen werden umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, denn wir gehen auf Nummer sicher“, so der Polizeisprecher. Alle Gefahren für Schüler, Lehrkräfte und andere müssten ausgeschlossen werden. Zudem suchten Einsatzkräfte nach möglichen Mittätern oder etwaigen weiteren Verletzten, die es zum Glück nicht gab. Auch Spuren wurden gesichert.

Polizeieinsatz nach einer Attacke an der Mittelschule Friedberg. Die Umgebung, hier die Ludwigstraße, wurde vorsorglich abgesperrt. Foto: Ute Krogull

Die Sperrungen dauerten bis zum Nachmittag an. Selbst als sie aufgehoben worden waren, blieb die Polizei im Umfeld der Schule mit Einsatzfahrzeigen und Personal präsent.

Hammerattacke an Friedberger Schule: So informierten Polizei und Schule die Eltern

Da sich die Tat kurz vor Schulbeginn ereignete, wurde sie von zahlreichen Schülerinnen und Schülern der Mittelschule und der angrenzenden Grundschule beobachtet. Es wurde für sie in Zusammenarbeit mit Stadt und Landratsamt eine Betreuung eingerichtet. Sanitäter, Schulpsychologinnen und Kriseninterventionskräfte waren vor Ort. Die Schule informierte die Eltern über die App Schulmanager über den Vorfall und darüber, wie Kinder abgeholt werden können.

Pressekonferenz der Polizei vor Ort in Friedberg. Foto: Ute Krogull

Es nahm auch eine ganze Reihe von Eltern diese Möglichkeit wahr. Für nicht betroffene Schülerinnen und Schüler wurde der Unterricht dagegen abgehalten. „Man hat sich um die Eltern gekümmert. Es ist klar, dass sie Sorgen haben“, so Trieb.

Die Mittelschule liegt in der Stadtmitte nahe dem Schwimmbad. Sie ist in einem Gebäudekomplex mit einer Grundschule verbunden. Auch das Jugendzentrum ist dort angesiedelt.