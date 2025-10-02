Großeinsatz der Polizei an der Mittelschule Friedberg

Einen Polizeigroßeinsatz gab es am Donnerstagmorgen an der Mittelschule Friedberg. Gemeldet wurde laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums in Augsburg Körperverletzung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es bestehe keine Gefahr mehr.

Der Fall wird aktuell aufgearbeitet, Details werden noch nicht bekannt gegeben. Laut der Sprecherin war das Aufgebot der Polizei auch deshalb vorsichtshalber so groß, weil es sich um eine Schule handelt.

Die Mittelschule liegt in der Stadtmitte nahe dem Schwimmbad. Sie ist in einem Gebäudekomplex mit einer Grundschule verbunden. Auch das Jugendzentrum ist dort angesiedelt. (AZ)