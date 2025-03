Polizeieinsatz in Mering: Mann in psychischem Ausnahmezustand gesichert

Am Montagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Meringer Supermarkt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, befand sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er schrie in dem Supermarkt herum und war vollkommen außer sich. Die Mitarbeiterinnen verständigten die Polizei. Diese konnten den Mann sichern. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Noch wird geklärt, ob der Mann eine Waffe mit sich führte. Personen wurden nicht verletzt. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord laufen derzeit noch Absprachen mit der Staatsanwaltschaft Augsburg. (sev)

