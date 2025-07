„Ich gehe auf zwei Beinen durchs Leben“: Wie eine Betroffene trotz Muskelschwäche positiv bleibt

Fünf Schritte sind es von der Haustür bis zur Wohnungstür, durch den Flur bis in die Küche weitere vier Schritte, an den Esstisch drei. Kurze Wege für Menschen, die gut auf den Beinen sind. Für Christine Hornischer kostet jeder Schritt enorme Kraft. Sie leidet an einer sogenannten Gliedergürteldystrophie, eine erbliche, nicht heilbare Muskelerkrankung, die viele Betroffene früher oder später in den Rollstuhl zwingt. Wobei Hornischer die gebräuchliche Formulierung „leiden“ nicht gerne liest, denn sie ist davon überzeugt: „Es macht einen großen Unterschied, wie man mit einer solchen Situation umgeht.“

