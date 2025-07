Zwischenfazit auf der Friedberger Zeit: Hoffen auf ein starkes Finale

Nach sieben Tagen Friedberger Zeit zeigen sich die Organisatoren trotz der geringeren Besucherzahl als noch vor zwei Jahren zufrieden. „Es war zu erwarten, dass gerade am ersten Wochenende keine Rekorde gebrochen werden“, sagt Organisationsleiter Frank Büschel und verweist auf tiefe Temperaturen und lokale Konkurrenzveranstaltungen, allen voran die Augsburger Sommernächte. Denn waren es 2023 zum jetzigen Zeitpunkt noch 112.000 Gäste, so sind es in diesem Jahr nur 95.000 Menschen, die den Weg in die Barockstadt fanden. Aber für Büschel alles kein Grund zur Sorge.

