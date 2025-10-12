Paarkunst im Dachtheater: Zwei Paare, ein Streit und der schwelende Konflikt

Das Stück von Yasmina Reza zählt aktuell zu den meistgespielten Stücken. Spätestens seit der Polanski Verfilmung ist „Der Gott des Gemetzels“ ein moderner Klassiker. Das Neue Theater Mering bringt das Kammerspiel nun im Rahmen des Paarkunstfestivals auf die Bühne. Darin treffen zwei Elternpaare aufeinander, um den Streit ihrer Kinder zu klären. Wird anfangs noch der Schein bürgerlicher Zivilisiertheit aufrechterhalten, so eskaliert die Situation schon bald. Wechselnde Koalitionen, gegenseitige Anschuldigungen und offene Aggression lassen bald nichts mehr von der schönen Fassade übrig.

Die Premiere findet am Samstag, 8. November, im Dachtheater in der Schlossmühle Mering um 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 9. November, folgt die zweite Vorstellung um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Freie Platzwahl, Spenden sind erwünscht.