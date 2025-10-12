Icon Menü
Premiere Der Gott des Gemetzels beim Neuen Theater Mering im Dachtheater

Mering

Paarkunst im Dachtheater: Zwei Paare, ein Streit und der schwelende Konflikt

Neues Theater Mering spielt im Rahmen des Paarkunstfestivals „Der Gott des Gemetzels“.
    Veronique, Annette, Alain und Michel sind selten einer Meinung. Das Neue Theater Mering spielt das Stück "Der Gott des Gemetzels".
    Veronique, Annette, Alain und Michel sind selten einer Meinung. Das Neue Theater Mering spielt das Stück "Der Gott des Gemetzels". Foto: Matthias Lidl

    Das Stück von Yasmina Reza zählt aktuell zu den meistgespielten Stücken. Spätestens seit der Polanski Verfilmung ist „Der Gott des Gemetzels“ ein moderner Klassiker. Das Neue Theater Mering bringt das Kammerspiel nun im Rahmen des Paarkunstfestivals auf die Bühne. Darin treffen zwei Elternpaare aufeinander, um den Streit ihrer Kinder zu klären. Wird anfangs noch der Schein bürgerlicher Zivilisiertheit aufrechterhalten, so eskaliert die Situation schon bald. Wechselnde Koalitionen, gegenseitige Anschuldigungen und offene Aggression lassen bald nichts mehr von der schönen Fassade übrig.

    Die Premiere findet am Samstag, 8. November, im Dachtheater in der Schlossmühle Mering um 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 9. November, folgt die zweite Vorstellung um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Freie Platzwahl, Spenden sind erwünscht.

