Riesengaudi beim Theater Ried

A „mords Gaudi“ verspricht Florian Mayr, Vorsitzender der Theaterfreunde Ried mit dem neuen Stück „Glaub's oder glaub's ned“. In der himmlisch-lustigen Komödie, deren Premiere am 18. Oktober um 19.30 Uhr in der Rathausturnhalle in Ried gefeiert wird, kommt der Spaß nicht zu kurz. Bei dem Dreiakter ist teuflisch gute Unterhaltung im wahrsten Sinne des Wortes gesichert.

„Wir haben das Stück gewählt, weil Alfred Högerle aus unserer Region kommt und damit unseren Humor trifft“, so der Vorsitzende weiter. Der Autor des Stückes ist bekannt für schier ausweglose Verwicklungen und verzwickte Situationen, die er mit Ironie, Humor und viel Gespür fürs Komische auflöst.

Im Rieder Theater bringt ein starrköpfiger Bauer alle gegen sich auf

Zum Stück selbst wird noch nicht viel verraten, nur so viel: Der starrköpfige Bauer Sepp Stemmer (Andi Seidel) ist in der ganzen Gemeinde bekannt wie ein bunter Hund – allerdings nicht unbedingt im positiven Sinn. Durch seine Eigenheiten hat er sich in der Gemeinde unbeliebt gemacht – sogar seine Frau Rosi (Renate Wagner) und Tochter (Anna Giggenbach) wenden sich mehr und mehr von ihm ab.

Als schließlich auch sein letzter Freund Toni Eppsteiner (Peter Lechner) von Sepp enttäuscht wird, ist dieser hochgradig erbost. Er ist dabei nicht gerade zimperlich mit seinen Beschimpfungen. Als er ihm sogar lautstark wünscht, der Teufel solle ihn holen, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Zwar versucht Moni Eppsteiner (Claudia Ring), die Frau vom Toni und gute Bekannte der Familie, zu retten, was noch zu retten ist, leider ohne Erfolg.

Der Wunsch nach dem „Teufel holen“ bleibt nicht ungehört. Schon bald entbrennt ein erbitterter Kampf zwischen Himmel und Hölle um die Seele des Stemmerbauern. Für den Boandlkramer (Tobias Ludwig) erweist sich diese Aufgabe als echte Herausforderung – denn selbst er ist unschlüssig, ob Sepp Stemmer am Ende gen Himmel oder in die Hölle reisen soll.

Theater in Ried: Der Teufel macht Bauer Sepp ein verlockendes Angebot

Unterstützung erhält der Himmel von Gott (Leo Ludwig) mit seiner mächtigen Stimme und von Erzengelin Michaela (Carina Nimführ). „Denn auch im Himmel gibt es eine Frauenquote“, weiß sie. Als Gegenspieler tritt der Beelzebub, der leibhaftige Teufel (Uli Erhard) in Szene, der dem Sepp ein verlockendes Angebot macht. Und dann ist da noch Bürgermeisterin Ehrlich (Elisabeth Rath), die sich rechtfertigen muss.

Ob es gelingt, ein gutes Ende herbeizuführen, davon darf sich jeder selbst ein Bild machen. Für den authentischen Bühnenaufbau haben Leo Ludwig, Hans Vötter und Alois Bachmeir gesorgt. Die Theaterfreunde Ried setzen die Geschichte mit viel Spielfreude, Humor und liebevoll gestalteten Figuren in Szene.

Spielleiter Andi Seidel vertraut wieder auf treffsichere Situationskomik und humorvolle Schlagabtausche. Das Publikum darf sich auf einen kurzweiligen Abend freuen, der musikalisch von den Zamgwürfelten und Zamgschbuid umrahmt wird.

Termine: Premiere ist Samstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr. Das Kinder- und Jugendtheater spielt an diesem Sonntag um 14 Uhr.Weitere Aufführungen: Sonntag, 19. Oktober,18 Uhr; das Kinder- und Jugendtheater spielt an diesem Sonntag um 14 Uhr. Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr; Samstag, 25. Oktober, 19.30 Sonntag, 26. Oktober, 18 Uhr; das Kinder- und Jugendtheater spielt an diesem Sonntag um 14 Uhr. Aufführungsort ist die Rathausturnhalle Ried.

Kartenvorverkauf: Telefon 0157 57191172 täglich von 17 bis 19.30 Uhr; Online: Theaterfreunderied.de Instagram: theaterfreunderied

Kinder- und Jugendtheater Die Theaterkids spielen das Stück „Mama hod d’Schnauzn voll!“. Die Theaterteens spielen „Hochzeitstage – ein Unglück kommt selten allein“.