Pro und Contra

vor 50 Min.

Wahlplakate verbieten? Zwei Autoren, zwei Meinungen

Plus Die Landtagswahl steht vor der Tür, untrügliches Zeichen sind die Wahlplakate. Sollte man sie verbieten? In unserer Redaktion gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

Von Sebastian Richly, Bill Titze Artikel anhören Shape

Pro: Kein Mensch braucht im Jahr 2023 Wahlplakate

Sie verschandeln die Ortschaften, verursachen Müll und bringen am Ende wenig. Die Rede ist von Wahlplakaten, die im Vorfeld der Landtagswahlen im Wittelsbacher Land nicht zu übersehen sind. Professionelle Tapezierer hätten ihre Freude an der Münchner Straße in Friedberg. Die Damen und Herren, die so gerne unsere Stimme hätten, lächeln uns von den Plakaten aus fast bettelnd an. Hand aufs Herz: Wer trifft seine demokratische Entscheidung aufgrund eines solchen Plakats?

Die Wahlsprüche gleichen sich, anhand der Plakate kann man unmöglich auf das Programm schließen. Außerdem gibt es im 21. Jahrhundert längst deutlich effizientere Kanäle, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Internet und die sozialen Medien erreichen mehr Personen, als es solche Plakate je getan haben. Diese papiergewordene Verschwendung von Steuergeldern braucht wirklich niemand. Die Umwelt bedankt sich ebenfalls für den sicher nicht ganz CO₂-freien Transport beim Auf- und Abhängen.

