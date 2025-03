Im April startet die Kunstschule Rose Maier Haid mit neuem Programm

Die Kunstschule Rose Maier Haid in Friedberg ist ein geschützter Raum der Ruhe und Konzentration, der es möglich macht, sich auf die Reise zu den inneren Bildern zu begeben. Das Augenmerk liegt auf dem fantastischen Bereich, den es zu erobern gilt. Roses Credo – „Es ist nicht wichtig, der Erste, Mächtigste zu sein, wichtig ist, der Eigene zu werden“ – steht in der Friedenskunstschule als Überbau und bildet einen Gegenpol zu einem von Pflichterfüllung geprägtem Leben. Wer daran teilhaben möchte, hat mit dem neuen Programm die Gelegenheit dazu.

Neue Kurse an der Kunstschule Rose Maier Haid in Friedberg: Kreativität für alle Altersgruppen

Ende April beginnt der neue Kursblock mit zahlreichen wöchentlichen Kursen und Workshops zu Kunst, Theater und Tanz für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Unter anderem neu im Programm ist die Kunstwerkstatt Fernost von Hui Song in englischer Sprache. Darin geht es um Tuschmalerei, Aquarell und Kalligrafie. Der wöchentliche Kurs für alle ab 16 Jahren beginnt am Montag, 28. April, um 19 Uhr. Weitere wöchentliche Angebote für diese Altersgruppe sind: die Kunstwerkstatt HochDrei (Beginn am 29. April, um 19 Uhr), in der verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz kommen, und die Kunstwerkstatt Aktzeichnen (Beginn am 8. Mai, 19.30 Uhr).

Icon Vergrößern Zum ersten Mal steht in diesem Jahr die Kunstwerkstatt Fernost auf dem Programm der Kunstschule Rose Maier Haid. Foto: Sulamith Maier Icon Schließen Schließen Zum ersten Mal steht in diesem Jahr die Kunstwerkstatt Fernost auf dem Programm der Kunstschule Rose Maier Haid. Foto: Sulamith Maier

Für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren gibt es montags (Beginn am 28. April, 16 Uhr) und donnerstags (Beginn am 8. Mai, 16.30 Uhr) ebenfalls eine Kunstwerkstatt, bei der mit allen Materialien gearbeitet wird. Außerdem wird mittwochs (Beginn am 30. April, 17 Uhr) noch eine eigene Kunstwerkstatt mit Schwerpunkt Textil angeboten. Zudem gibt es wieder die beliebten Tanz- und Theaterwerkstätten, die jeweils freitags stattfinden (Tanz um 14.30 Uhr, Theater um 17 Uhr). Der Start ist am 2. Mai.

Kreatives Kursangebot an der Kunstschule Rose Maier Haid in Friedberg beginnt Ende April

Zusätzlich zu dem Kursangebot gibt es ab dem 30. April jeden Mittwoch ein Offenes Atelier für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren, wofür man eine Zehnerkarte zum Preis von 100 Euro kaufen kann. Geöffnet ist von 14.30 bis 16.30 und von 19.30 bis 21.30 Uhr. Während die Materialkosten bei den anderen Kursen im Preis enthalten sind, muss hier das Material selbst mitgebracht werden.

Je nach Kurs gibt es zwischen neun und zwölf Einheiten mit jeweils zwei Stunden. Sie finden mit Ausnahme von Schulferien und Feiertagen wöchentlich statt. Die Gebühren, die je nach Kurs zwischen 126 und 220 Euro liegen (für Mitglieder gibt es ermäßigte Preise), sind jeweils in der ersten Einheit vor Ort zu bezahlen. Eine Anmeldung ist über die Internetseite oder via E-Mail möglich. Bei freien Plätzen ist eine Anmeldung auch während des laufenden Kursblocks möglich.

Icon Vergrößern Ende Mai bietet die Kunstschule Rose Maier Haid einen zweitägigen Siebdruck-Workshop für alle Altersklassen an. Foto: Sulamith Maier Icon Schließen Schließen Ende Mai bietet die Kunstschule Rose Maier Haid einen zweitägigen Siebdruck-Workshop für alle Altersklassen an. Foto: Sulamith Maier

Wer keine wöchentliche Verpflichtung eingehen möchte, kann sich auch für einen der drei Workshops anmelden. Am 10. Mai findet für alle Interessierten jeder Altersgruppe der Tanzworkshop „Klangvolle Körperkunst“ statt. Der vierstündige Workshop kostet 42 Euro für Kinder und Jugendliche und 50 Euro für Erwachsene. Am 17. Mai findet der Theaterworkshop unter denselben Bedingungen statt. Außerdem gibt es einen zweitägigen Workshop am 24. und 25. Mai zum Thema Siebdruck. Auch hier sind alle Altersklassen willkommen. Die Kosten belaufen sich auf 62 Euro für Kinder und Jugendliche und 80 Euro für Erwachsene. (AZ)

Kontakt Bauernbräustraße 50, 86316 Friedberg 0152 27209703 info@kunstschule-friedberg.de www.kunstschule-friedberg.de