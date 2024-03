Aichach-Friedberg

Meringer würgt Freundin – es hätte lebensgefährlich werden können

Plus Einem Meringer wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Der Griff an den Hals hätte lebensgefährlich sein können.

Von Johanna Schnitzhofer

Nach knapp zwei Wochen musste sich der 26-jährige Angeklagte bei einem Fortsetzungstermin wegen gefährlicher Körperverletzung wieder vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Schon am ersten Verhandlungstag gab er zu, seine 22-jährige Freundin auf einer Party gewürgt zu haben, jedoch mit ihrem Einverständnis. Während des Sex habe sie sich das schon öfter gewünscht. Seine damalige Freundin stritt dies ab. So zugedrückt, wie an diesem Abend, hätte der Angeklagte noch nie, sagte das mutmaßliche Opfer.

Am Amtsgericht Aichach musste sich ein 26-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Als Zeugin wurde die 31-jährige Ärztin geladen, die die Frau in der Tatnacht behandelte. Die Geschädigte sei in einem Schockzustand mit ihrer Freundin in der Notaufnahme eingetroffen. Es wurde ein 20 Zentimeter langes Hämatom am Hals festgestellt. Die 22-Jährige gab an, von ihrem Ex-Freund mit dem Kopf gegen die Badezimmerwand geschlagen worden zu sein, worauf ein zweites Hämatom am Hinterkopf hindeutete. Durch die Abdrücke am Hals ging die Ärztin von einer Bewusstlosigkeit aus, die spontan auftreten und bis zu einer Minute andauern könne. Dieser Zustand könne durchaus lebensbedrohlich sein.

