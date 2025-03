Psychiatrie-Tage in Aichach-Friedberg: „Wir sind mehr als unsere Erkankung“

„Man sieht es mir nicht an“, sagte Claudia Schulz, aber sie sei von einer psychischen Krankheit betroffen. Sie und Chiara Weisshap hielten im Friedberger Pfarrzentrum St. Jakob den Festvortrag zur Eröffnung der diesjährigen, 13. Psychiatrietage zum Thema „Wachsen zu sich selbst – Es tut sich was“. Psychisch Kranke kämpften nicht nur mit der Erkrankung, sondern zusätzlich mit Stigma und Diskriminierung. Schulz und Weisshap leiten das Projekt „Selbst- und Entstigmatisierung - In Würde zu sich stehen (IWS)“ der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Ulm.

Stigmatisierung ist allgegenwärtig: Psychisch Kranke sind faul, weniger wert oder gar gefährlich, lauten gängige Vorurteile. „So etwas ist soziales Unrecht und hat gravierende Folgen“, wusste Schulz zu berichten. Dazu gehöre der Verlust sozialer Kontakte, Nachteile in Schule, Ausbildung, Beruf und in Wohnfragen. Die Folgen: die Betroffenen suchen keine Hilfe und erhielten dadurch keine Behandlung, was wiederum zu Isolation bis hin zur Selbstmordgefährdung führt.

Psychische Erkrankung: offen damit umgehen oder lieber geheim halten?

Zu den Vorurteilen anderer kämen häufig Selbststigma und Scham. „Ich als Betroffene habe den Vorurteilen zugestimmt. Ich hatte ein vermindertes Selbstwertgefühl und keinerlei Hoffnung mehr“, gab Schulz unumwunden zu. Dies führte zum sogenannten Why-Try-Effekt: „Warum soll ich versuchen, meine Ziele zu verwirklichen? Ich bin es nicht wert oder bin dazu nicht fähig”. Auch Angehörige würden stigmatisiert. Ihre Kinder seien nicht mehr zu Kindergeburtstagen eingeladen worden. „Stigma ist schlimmer als die Erkrankung selbst.“ Der Abbau von Stigma und Diskriminierung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Offen mit der Erkrankung umgehen oder lieber geheim halten sei eine individuelle Entscheidung. Hilfe gebe das Gruppenprojekt IWS. Es sei nicht das Ziel, Teilnehmer zur Offenlegung zu bewegen. Im Gegenteil kann Geheimhaltung, etwa in einem stigmatisierenden Umfeld, die bessere Lösung sein. IWS unterstütze dann den Weg zu „wohlüberlegter Geheimhaltung ohne Scham“. Schulz selbst hat sich für den offenen Umgang mit ihrer Erkrankung entschieden. „Wir sind Menschen, die trotzdem ganz viel in unserem Leben erreicht haben. Ich bin stolz auf mich. Ich bin ich und ich stehe in Würde zu mir.“ Das Publikum quittierte das mit Riesenapplaus.

Verein „Kennen und Verstehen“ engagiert sich für psychisch Kranke

Auf dem Eröffnungsabend konnten sich Betroffene, Angehörige und Interessierte an zahlreichen Infoständen informieren. Unter anderem waren die Betreuungsstelle des Landratsamtes, die Tagesstätten Mering und Aichach, einige Selbsthilfegruppen und der Sozialpsychiatrische Dienst vor Ort. Ingrid Haidle, die Vorsitzende des veranstaltenden Vereins „Kennen und Verstehen“ bedankte sich bei den sehr zahlreich erschienenen Besuchern für das große Interesse. Die prominenten Gäste lobten den Verein für seine Arbeit.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer sagte, dass psychische Erkrankungen alles andere als rückläufig seien und sagte: „Der Verein operiert auf Augenhöhe mit uns.“ Landrats-Stellvertreter Manfred Losinger und Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann stellten beide die Wichtigkeit von „Kennen und Verstehen“ heraus. Beide erzählten offen von psychischen Problemen in ihrem nächsten Umfeld.

Ingrid Haidle und ihre Mitstreiter arbeiten generationenübergreifend: 235 Kinder aus der Grundschule Affing hatten sich mit dem Thema „Glücklichsein“ Gedanken gemacht. So gestalteten sie Karten und Briefe, die in Senioreneinrichtungen verteilt werden sollen, verfassten sogenannte „Elfchen“ und malten Glücksbilder. Alles das konnte im Pfarrzentrum in Friedberg bestaunt werden. Die Bläserklasse der Konradin-Realschule Friedberg unter der Leitung von Andreas Bolleininger umrahmte den Abend musikalisch. Am Ende gab es wieder das schon legendäre Büffet, das die Besucher der beiden Tagesstätten aus Mering und Aichach angerichtet hatten. Eben diese Leute, von denen oft angenommen wird, sie seien faul, nichts wert und am Ende noch gefährlich.