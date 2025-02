Radfahrerin touchiert in der Friedberger Innenstadt BMW und flieht

Eine Radfahrerin hat am Dienstag ein geparktes Auto in der Friedberger Schmiedgasse angefahren und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, war die Fahrradfahrerin gegen 10.30 Uhr in der schmalen Gasse unterwegs und touchierte einen grauen BMW. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 melden sollen. (AZ)

