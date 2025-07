Zwei Radler prallen bei Unfall in Adelzhausen aufeinander

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am Samstagabend gegen 17.20 Uhr in Adelzhausen, dabei wurde eine 66-jährige Frau mittelschwer verletzt. Sie war auf dem Radweg an der Aichacher Straße in Adelzhausen in südwestlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit war ein 49-Jähriger mit seinem Rad in östlicher Richtung auf dem Radweg. Als sich die beiden Wege kreuzten, übersah die Radlerin den von rechts kommenden 49-Jährigen und es kam zum leichten Zusammenstoß. (AZ)

