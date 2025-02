Radwegpflicht für die Mandichostraße bleibt

Eine Klage gegen die Gemeinde Merching war der Anlass, dass sich der Merchinger Rat nun erneut mit der Radbenutzungspflicht an der Mandichostraße beschäftigen musste. Am Ergebnis hat sich auch nach einer Stellungnahme der Polizei und dem Landratsamt Aichach-Friedberg nichts geändert. Mit zwei Gegenstimmen blieb es bei der ursprünglichen Entscheidung.

Gehweg als Radweg mitnutzen

Seit Mai 2023 war der Sachverhalt Thema im Merchinger Rat. Nach dem ersten Beschluss sollten die Radfahrer im Bereich der Mandichostraße von der Einmündung aus der Hauptstraße bis zur Einmündung Untermühlstraße den Gehweg mitbenutzen. Im Oktober 2024 wurde der Beschluss nun auf den ganzen Gehweg der Mandichostraße ausgeweitet. Der Rat sah es mehrheitlich aus Sicherheitsgründen gegeben, dass Radfahrer und Fußgänger den Weg gemeinsam benutzen sollten. 2000 Euro wurden auch für die neue Beschilderung eingeplant.

Aufgrund der eingegangenen Klage wurde die Thematik nun bei einem Ortstermin mit Vertretern der Polizeiinspektion Friedberg noch einmal genau betrachtet. Besonders neuralgische Punkte sahen die Sachkundigen unter anderem im Einmündungsbereich zur Münchener Straße. Dort könne sich ein Radfahrer bei Straßenbenutzung nicht sicher positionieren, da auch die Sichtfelder insbesondere Richtung B2 eingeschränkt sind. Gefährlich stuften sie auch den Bereich am Gewerbering ein, etwa, weil Schwerlastfahrzeuge von und zu ihren Gewerbeeinheiten fahren müssten. Aus diesen Gründen empfahl auch die Verkehrspolizei die aktuell bestehende Radwegebenutzungspflicht auf der gesamten Mandichostraße beizubehalten. So sei eine ruhige und stetige Radverkehrsführung gesichert und der aus polizeilicher Sicht größte Gefahrenpunkt, die Überquerung der Gleisanlage an der Mandichostraße, die direkt in die Münchener Straße übergeht, umgangen. Außerdem sprachen sich die Verkehrsexperten für eine Verkehrszählung an diesem Streckenabschnitt aus. Die Beschilderung soll nach der Entscheidung vom Oktober 2024 angepasst werden.

Martin Dittebrand sah in der Stellungnahme der Behörden für die ursprünglichen Überlegungen eine Bestätigung für die Entscheidung des Rates. Rückendeckung bekam er dabei von Thomas Schwarz.