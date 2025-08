Grüner Engel: Ralf Meggle engagiert sich für die Umwelt und erhält dafür einen Preis

Ralf Meggle freut sich über seine Auszeichnung „Grüner Engel“ durch das bayerische Umweltministerium für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement. Etwa 90 Stunden im Monat ist er momentan tätig. Er kontrolliert, reinigt und repariert Nistkästen, repräsentiert den Landesbund für Vogelschutz (LBV) an Infoständen bei größeren Veranstaltungen. Gemeinsam mit seiner Frau Barbara betreut er diese Infostände bei Ausstellungen und Märkten. Zu Pfingsten waren sie bei den Fürstenfelder Gartentagen, in Kürze sind sie beim Bauern- und Heimwerkermarkt in Türkenfeld. Ralf Meggle hält auch Vorträge, wie man seinen Garten für Vögel und Insekten verbessern könnte. Als Mitglied der Gartenjury überreicht er Plaketten an Gartenbesitzer, deren Garten nach festgelegten Kriterien als „vogelfreundlich“ eingestuft wurde. Er kann stets auf die Mithilfe seiner Frau zählen, denn ohne sie wäre diese riesige Arbeitsmenge nicht zu bewältigen.

Ralf Meggle aus Mering erhielt die Auszeichnung „Grüner Engel" des bayerischen Umweltministeriums für seinen langjährigen Einsatz um Umwelt und Tiere. Foto: Barbara Meggle

Umweltminister Thorsten Glauber überreicht die Auszeichnung

Auch in diesem Jahr honorierte der Freistaat Bayern das ehrenamtliche Engagement für Natur und Umwelt mit dem „Grünen Engel“ (seit 2011) und dem „Grünen Junior Engel“ an Kinder und Jugendliche (seit 2018). Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber sagte bei der Überreichung der Auszeichnungen: „Der Schutz von Natur und Umwelt geht uns alle an und erfordert gemeinsames Handeln.“ Zahlreiche Menschen setzen sich in ihrer Freizeit mit viel Engagement und Leidenschaft ehrenamtlich dafür ein. Jeder Einsatz verdiene besondere Anerkennung. Mit den Auszeichnungen „Grüner Engel“ und „Grüner Junior Engel“ ehrt der Freistaat den vorbildlichen Einsatz für den Natur- und Umweltschutz. Das Einsatzspektrum der Ehrenamtlichen ist sehr vielfältig. Daneben setzen sich die Ehrenamtlichen seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft und Sachkunde für das Wohl von Tieren ein. Das ist vor allem bei dem Meringer Ralf Meggle der Fall.

Meggle suchte früher mit dem Hubschrauber nach Vermissten

Er wohnt seit 2019 in Mering, vorher lebte er im Raum Friedberg. Beruflich war Meggle zuletzt mit dem Hubschrauber für die Polizei unterwegs, um bei Unfällen, der Suche nach Vermissten, Lawineneinsätzen oder der Verfolgung von Straftaten tätig zu sein. Seit er vor drei Jahren in Pension ging, hat er mehr Zeit für das Ehrenamt. Aber schon während seines Berufslebens kümmerte er sich um die Nistkastenkontrolle beim LBV. Nach drei Jahren aktiver Tätigkeit in der Kreisgruppe Aichach-Friedberg engagiert er sich jetzt in der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck. „Nistkästen müssen ausgeräumt, gereinigt und instandgesetzt werden, damit sie von den Tieren wieder benutzt werden können. Sie werden nicht nur von Vögeln genutzt, es ziehen mitunter auch Eichhörnchen, Siebenschläfer und Hornissen dort ein. Auch die Nägel müssen überprüft werden, da sie „einwachsen“, verrät Meggle.

Als Mitglied des Teams „Öffentlichkeitsarbeit“ schreibt er Artikel für die Vereinszeitung „Kernbeißer“, aber auch für diverse Tageszeitungen. Momentan sitzt er an einem Artikel über den Mauersegler. Fast zehn Monate kann dieser ununterbrochen fliegen. Nur zwei Monate ist er zum Brüten und Aufziehen der Jungen am Boden, weiß Meggle. Zusammen mit seiner Frau Barbara, die ihn bei der ehrenamtlichen Tätigkeit tatkräftig unterstützt, gehört er der Bewertungskommission „Vogelfreundlicher Garten“ an. Der Antrag zur Einstufung wird online eingereicht. Es gibt einige Ausschlusskriterien wie Mähroboter, Laubbläser und Pestizideinsatz. Etwa einmal im Monat hält Ralf Meggle dazu Vorträge - manchmal für andere Ortsgruppen des LBV, den Bund Naturschutz und auch für Haus- und Gartenbauvereine. Wer eine Auszeichnung „Vogelfreundlicher Garten“ erhält, ist sehr stolz darauf und will es zeigen, erklärt Meggle. Erst vor kurzem wurde diese Auszeichnung an eine Familie in seiner Nachbarschaft vergeben, erinnert er sich.

Seine Freizeit verbringt er hauptsächlich in der Natur mit Radfahren, Bergwandern und Fotografieren. Schon als Kind interessierte er sich für die Natur. Jetzt gilt sein Hauptinteresse natürlich den Insekten, Vögeln und der Umwelt.