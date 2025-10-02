Rauch, Flammen, Blaulicht: Kissings Feuerwehr übt den Ernstfall

Lauter Alarm durchschneidet die Stille. Noch ehe das Echo verklungen ist, klappen Spinde auf, Stiefel stampfen auf den Boden, Helme klicken. In Sekunden verwandelt sich die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Kissing aus ruhiger Bereitschaft in einen Ort hektischer Entschlossenheit. Die Frauen und Männer der Wehr proben auf dem Gelände der Firma Hasit Trockenmörtel in Kissing ein Gesamtszenario.
Kissing
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden