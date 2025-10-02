Icon Menü
Rauch, Flammen, Blaulicht: Kissings Feuerwehr übt den Ernstfall

Kissing

Die Feuerwehr Kissing probt unter möglichst realen Bedingungen einen Großeinsatz. Worauf es im Ernstfall ankommt und wie man ein Feuer liest.
Von Christine Hornischer
    Die Kissinger Feuerwehr probte auf dem Gelände der Firma Hasit Trockenmörtel in Kissing das Gesamtszenario: Anfahrt, Brandbekämpfung, Atemschutzeinsatz, Menschenrettung und Koordination.
    Die Kissinger Feuerwehr probte auf dem Gelände der Firma Hasit Trockenmörtel in Kissing das Gesamtszenario: Anfahrt, Brandbekämpfung, Atemschutzeinsatz, Menschenrettung und Koordination. Foto: Christine Hornischer

    Lauter Alarm durchschneidet die Stille. Noch ehe das Echo verklungen ist, klappen Spinde auf, Stiefel stampfen auf den Boden, Helme klicken. In Sekunden verwandelt sich die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Kissing aus ruhiger Bereitschaft in einen Ort hektischer Entschlossenheit. Die Frauen und Männer der Wehr proben auf dem Gelände der Firma Hasit Trockenmörtel in Kissing ein Gesamtszenario.

