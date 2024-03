Landkreis-Grüne wollen Rechtsruck in Dasing stoppen

Plus Nach einem Treffen von Rechtsextremisten nehmen die Grünen den Dasinger Bäckerwirt in Schutz. Gegen Die AfD zeigen die Redner beim Frühjahrsempfang klare Kante.

Zwei Themen standen im Mit­telpunkt des Früh­jahrsempfangs der Landkreis-Grü­nen, der gleichzeitig Wahlkampf­auf­takt für die Europawahl im Juni war. „Rechtsruck stoppen und den ländli­chen Raum stärken.“ Eingeladen hat­ten die Grünen in den Bäckerwirt Da­sing. Der Veranstaltungsort war nicht zufällig gewählt, hatte doch eben dort im vergangenen Novem­ber ein Treffen von Rechtsextremen stattgefunden. Und gerade deshalb wollten die Landkreis-Grünen am selben Ort Präsenz zeigen, wie die Kreis­sprecher Lena Eichner und Levin Velt betonten.

„Nach den erschütternden Enthüllungen rund um ein Treffen von Rechtsextremisten in Dasing möchten wir Demokrat:innen gerade hier Präsenz zeigen. Wir haben mit den Wirtsleuten vom Bäckerwirt im Vorfeld über das Treffen im vergangenen November gesprochen. Ihnen war bei der Reservierung damals nicht klar, worum es sich dabei handeln würde“, hatten die Grünen bereits im Vorfeld ihrer Veranstaltung betont.