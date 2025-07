Landwirt dreht Anwohnern bei Eiseskälte die Heizung ab: So urteilt die Richterin

Der Verkündungstermin am Landgericht München I setzt, zumindest vorerst, den Schlusspunkt unter einen für alle Seiten belastenden Rechtsstreit. Betroffen sind Bürgerinnen und Bürger des Rieder Ortsteils Holzburg, doch der Fall weckte überregionales Interesse. Nach monatelangen Vertragsstreitigkeiten hatte ein Landwirt im Dezember 2023 den Anwohnern über Nacht die Fernwärme abgedreht, es herrschten zweistellige Minusgrade.

Zum Verständnis muss man zurückblicken auf ein Ärgernis, dessen Wurzeln bereits Jahre zurückliegen. Seit 2010 bestand ein Vertrag zwischen dem Landwirt, der seine Kunden mit der Abwärme seiner Biogasanlage versorgte. Bürger wie Waltraud Nebert schlossen sich zur Wärmenetz GbR zusammen und schufen die nötige Infrastruktur selbst. Vereinbart war, dass die Energie dank staatlicher Subventionen bis Ende der Vertragslaufzeit 2029 zum Nulltarif zur Verfügung stehen sollte. Ein visionäres Projekt, waren sich beide Seiten damals einig.

Alter Vertrag: Fernwärme zum Nulltarif für 20 Jahre in Holzburg

„Wir waren einer der Pioniere, die das mit einem Biogasbetreiber in Eigenregie gemacht haben. Wir haben das Netz in der Dorfgemeinschaft erstellt. Eigentlich hatten wir ein gutes Einvernehmen“, erinnert sich Waltraud Nebert. Doch der Landwirt gründete die Wirtshof Energie GmbH als neue Rechtsform und legte 2022 einen neuen Vertrag mit höheren Preisen vor – mit der Begründung, anders ließen sich seine Unkosten nicht decken. „Wir wären bereit gewesen, mehr zu bezahlen, aber in der geforderten Höhe war das inakzeptabel“, fasst Waltraud Nebert zusammen. Ein trauriger Höhepunkt der Unstimmigkeiten: Im Dezember 2023 drehte der Betreiber der Biogasanlage den Energiebeziehern bei Minusgraden die Fernwärme ab. Diese versuchten, mit Notlösungen wie alten Öl- und Gasheizungen zu agieren. Allerdings froren laut Anwalt der Klägerin Versorgungsrohre ein und gingen kaputt. Es kam zum Rechtsstreit, der sich lange hinzog.

Am 9. Oktober 2024 ließen sich die Klägerin – die Bürger, die sich zur Wärmenetz GbR zusammengetan hatten – ebenso wie die Beklagte – der Landwirt mit seiner Wirtshof Energie GmbH – auf den Vorschlag einer Mediation ein. Die Hoffnungen auf eine sanfte Einigung scheiterten jedoch schnell. Deshalb wurde im Mai 2025 vor Gericht ein Verkündungstermin für den 18. Juli angesetzt.

„Wir sind alle vor Ort heute, weil uns das Thema ein großes Anliegen ist“, sagte Waltraud Nebert vor dem Gerichtstermin. „Wir haben viel Herzblut hineingesteckt und hoffen auf ein faires Urteil.“ Was allerdings um 10 Uhr vormittags folgte, war für die Vertreter der Wärmenetz GbR eine Ernüchterung. Die Richterin verlas das Endurteil. Die Klage wurde abgewiesen. Zudem muss die Klägerin die Gerichtskosten tragen. Der strittige neue Vertrag, der zum Zankapfel wurde, sei übergangen und nicht wirksam angefochten worden, so die Richterin.

Landwirt dreht Heizung in Holzburg ab – das Gericht gibt ihm Recht

Auch eine arglistige Täuschung durch die Geschäftsführer der Beklagten sei nicht schlüssig von Seiten der Klägerin vorgetragen und nicht bewiesen, heißt es unter anderem in der schriftlichen Darlegung der Entscheidungsgründe. Ebenso wird der Vorwurf eines Kartellrechtsverstoßes vom Gericht nicht anerkannt – schließlich handele es sich nicht um ein Monopol, sondern es stünden Anbieter anderer Wärmequellen wie Heizöl, Erdgas oder Brennholz zur Wahl, so die Argumentation des Gerichts.

„Das Urteil ist nicht nachvollziehbar“, fasste eine betroffene Anwohnerin die Stimmung der Klägerinnenseite nach dem Gerichtstermin zusammen. „Was heute entschieden wird, ist richtungsweisend, auch für andere Biogas-Betreiber und -Abnehmer“, war Waltraud Nebert überzeugt. „Viele Abnehmer haben jetzt die Sorge: Wenn jeder Betreiber die Preise gestalten kann wie er will, hat man als Abnehmer keine Sicherheit. Und Sicherheit ist ein großer Faktor, wenn man neu bauen will.“ Bernhard Huber, der vor Gericht als der Vertretungsberechtigte der GbR anwesend war, stellte ernüchtert fest: „Wenn man an einen Anbieter gebunden ist, wird man erpressbar.“ Er ist sicher: „Wir werden juristisch dagegen vorgehen.“

Auch beim Landwirt, der als Gewinner des Rechtsstreits aus dem Saal ging, kam keine echte Freude auf: „Wir wünschen uns, dass endlich Ruhe einkehrt“, sagte er. Seine Tochter, die mit ihm angereist war, stimmte zu: „Es ist eine nervenaufreibende Zeit für uns alle.“