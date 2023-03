10 Euro Beute – 200 Euro Schaden: Unbekannter schlägt an Wohnwagen zu

Ein Stromkabel und eine Abdeckungsklappe – das ist die Beute bei einem Diebstahl in Rederzhausen. Der Täter macht sich an einem Wohnwagen zu schaffen.

An einem Wohnwagen kam es in der Lindenauer Straße in Rederzhausen zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung. Zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 5 Uhr wurde an dem Wagen ein außen angebrachtes Stromkabel entwendet sowie eine Abdeckungsklappe an der Front herausgerissen.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro, der Diebstahlschaden auf etwa zehn Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)