Einbruch in Firma: Unbekannte brechen Getränkeautomaten auf

Unbekannte brechen in ein Firmengebäude in Rederzhausen ein und knacken einen Getränkeautomaten auf. Insgesamt entsteht ein Schaden von rund 500 Euro.

Zwischen Samstag und Montag sind Unbekannte in eine Firma in der Mandelbergstraße in Rederzhausen eingebrochen. Dabei wurde eine Tür aufgehebelt, um sich Zugang zu verschaffen.

Im Objekt wurde dann ein Getränkeautomat aufgehebelt und das darin befindliche Geld entwendet. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf ca. 520 Euro. (AZ)