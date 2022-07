Mann kippt in Rederzhausen mit E-Rollstuhl um

Leicht verletzt wurde ein Mann, der am Montagnachmittag mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl umgefallen war.

Wie die Polizei Friedberg mitteilt, war der Mann am Montag gegen 16.30 Uhr mit dem E-Rollstuhl auf dem Gehweg an der Paartalstraße in Rederzhausen unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet er zu weit an den Randstein und fuhr auf die Straße und kippte mit dem Rollstuhl zur Seite. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)