Ortsdurchfahrt Rederzhausen ist ab Montag gesperrt

Autofahrer und Fahrgäste des AVV müssen sich bis Ende Oktober auf Umleitungen in Rederzhausen einstellen. Das ist der Grund dafür.

Seit Mitte der Woche sind Münchner und Wiffertshauser Straße in Friedberg wieder frei befahrbar - jetzt kommt die nächste Sperrung ein Stück weiter südlich: Von Montag an ist die Ortsdurchfahrt von Rederzhausen dicht. Grund ist der Bau des neuen Regenrückhaltebeckens westlich der Paartalstraße, für das der Bodenaushub bereits begonnen hat.

Im Friedberger Stadtteil soll entlang der Straße am Lindenkreuz ein Neubaugebiet mit 20 Gebäuden entstehen. Dies sorgt bei den Rederzhauserinnen und Rederzhausern für Protest, nicht zuletzt weil sie um die Leistungsfähigkeit des Kanals entlang der Paartalstraße fürchten. Bereits jetzt laufe er über, hieß es Ende Mai bei einer Informationsveranstaltung. Damit er das zusätzliche Abwasser aufnehmen kann, muss sichergestellt sein, dass kein Oberflächenwasser in die Kanalisation gelangt. Das soll das neue Regenrückhaltebecken am Steinernen Säulweg ermöglichen, in dem das Wasser aufgefangen und nach und nach versickert wird.

Paartalstraße in Rederzhausen ist komplett gesperrt

Für die Bauarbeiten wird die Paartalstraße zwischen den Einmündungen Blattenweg und Am Lindenkreuz vom 11. September bis 31. Oktober voll gesperrt, teilt die Stadt Friedberg auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zeitgleich erfolgt wegen Baumaßnahmen eine Vollsperrung in der parallel verlaufenden Josef-Schwegler-Straße. Die Zufahrt in den Steinernen Säulweg ist für Kunden der Gärtnerei jedoch möglich.

In Zusammenhang mit dem Neubaugebet und dem Bau der Regenrückhaltebeckens ist auch ein Radweg westlich der Paartalstraße geplant. Er soll vom Steinernen Säulweg bis zur Einmündung der Straße Am Lindenkreuz, also kurz vor der Bushaltestelle. Es gibt zwar bereits einen beidseitig freigegebenen Radweg auf der anderen Straßenseite. Da jedoch die Verbindung aus Friedberg über den Steinernen Säulweg und weiter nach Rederzhausen bei Radlern und Radlerinnen beliebt ist, müssen diese aktuell die viel befahrene Straße ohne Sicherung überqueren.

Ersatzhaltestellen für AVV-Busse in Rederzhausen und Ottmaring

Während der Sperrung kann auch die AVV-Regionalbuslinie 208 die Haltestellen Pallottiweg und Hachingering in Rederzhausen sowie Herrenberg in Ottmaring nicht anfahren. In Rederzhausen werden die Fahrgäste gebeten, auf die Ersatzhaltestelle in der Mandelbergstraße (Höhe Feuerwehr) auszuweichen. In Ottmaring wird eine Ersatzhaltestelle in der Pfarrer-Fiegl-Straße auf Höhe der Hausnummer 29 eingerichtet. Für den überörtlichen Individualverkehr ist eine Umleitung großräumig ausgeschildert.